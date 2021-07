Ha sparato in aria, per due volte, alla vista del malvivente che scappava a piedi per poi salire sull’auto del “palo”. Il ladro era entrato nel cortile della sua abitazione e stava per varcare la soglia dell’appartamento del vicino, al piano terra. Così Saverio, 90 anni, ex militare dell’Arma di Torre Annunziata, con il proprio fucile calibro 12 regolarmente denunciato – assicura il proprietario – ha puntato in alto e ha fatto fuoco. “Non è la prima volta che vengono i ladri e tentano furti, in questa zona. Nella stessa notte hanno tentato un colpo a 100 metri da qui in linea d’aria”, ha detto l’ex carabiniere. Che oggi alle 10 dovrà presentarsi dai carabinieri di Castel del Piano per riferire dell’accaduto.

Sono le 21,30 di venerdì sera. Saverio e la moglie, stanno cenando nel seminterrato, dove fa meno caldo. Lei nota un’ombra sul pianerottolo. “Mi sono accorto che qualcosa non a andava quando non si è accesa la luce”, spiega Saverio, “perché c’è la fotocellula e si accende quando c’è qualcuno davanti. Invece restava spenta. Sono andato a vedere e l’ho trovata smontata. Poi ho sentito il rumore di una serranda forzata sul balcone al primo piano del mio vicino. Sono sceso in garage e ho preso il fucile. Ho visto un giovane alto, di carnagione chiara, fuggire in strada e raggiungere un’auto parcheggiata poco lontano. Da lì la fuga a tutta velocità. In quei frangenti ho sparato in aria, per metterlo in fuga. C’era mia moglie con me e quando ti trovi un malvivente in casa non si sa mai come può reagire”, spiega ancora l’ex militare.