Un 23enne agli arresti domiciliari e’ evaso due volte nel giro di due ore, prima di essere arrestato dai carabinieri. Antonio Lubrano si e’ allontanato dalla sua abitazione, al rione Monteruscello di Pozzuoli. I militari lo hanno intercettato in strada e rimandato ai domiciliari, Due ore dopo , pero’ Lubrano e’ uscito di casa e si e’ recato in un bar, in via Parini, dove ha minacciato il titolare e gli ha danneggiato l’ auto con un sasso, di fronte al suo rifiuti di dargli del denaro.

I carabinieri lo hanno arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo.