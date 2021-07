A Sant’Antimo i carabinieri hanno tratto in arrestato in flagranza per evasione Antimo D’Isidoro, pregiudicato 62enne agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, la persona e la disciplina sulle armi. L’uomo notato dai militari mentre passeggiava a piedi in piazza Dante, a circa 800 metri dalla sua abitazione, senza autorizzazione e senza un valido motivo.