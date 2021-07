Una bomba carta e’ esplosa la scorsa notte a Torre Annunziata (Na) in via Sambuco. Lo scoppio, avvenuto presso il civico 84 intorno alle ore 1.30 di notte, ha danneggiato il cancello di ingresso di un palazzo e alcune auto parcheggiate. Sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, allertati dopo una chiamata al 112.

In zona, secondo quanto trapela, dalle indagini, ci sarebbero alcuni pregiudicati per spaccio di droga. Al momento una delle piste è quindi quella della possibile intimidazione per fatti di gestione degli stupefacenti.