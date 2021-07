Entra nel conto corrente di un irpino grazie a internet, beccato e denunciato un giovane napoletano.I carabinieri della Stazione di Calabritto hanno deferito in stato di libertà un trentenne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento e accesso abusivo a sistema telematico. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni bonifici effettuati dal conto corrente della vittima che ha disconosciuto le operazioni. Il trentenne era riuscito a ottenere con email trappola, le “phishing”, le credenziali dell’home banking della vittima. Così, da quel conto, aveva effettuato a proprio favore bonifici per circa mille euro.

Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico del trentenne che aveva illecitamente carpito le credenziali di accesso al conto corrente online del malcapitato.