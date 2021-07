Un incendio e’ scoppiato in via Cupa Bolino, nel quartiere napoletano di Barra , al confine con il territorio di San Giorgio a Cremano (Napoli). Al momento non sono segnalati feriti. Una grossa colonna di fumo nero si e’ estesa fino a lambire l’area di Terra Felix in via Pini di Solimena, a San Giorgio a Cremano. Sul posto si e’ recato il sindaco Giorgio Zinno, che ha disposto l’ evacuazione di un asilo nido. ”Per questioni di sicurezza insieme alla Polizia di Stato e Carabinieri abbiamo immediatamente fatto evacuare i bambini dall’asilo nido – ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano – ma le fiamme hanno interessato solo le serre che insistono su via Cupa Bolino”.

Insieme alle forze dell’ordine abbiamo constatato che non vi sono stati danni, ne’ a persone ne’ a cose nel nostro territorio, anche perche’ il vento ha spinto il fumo verso Napoli”. I Vigili del Fuoco di Napoli sono al lavoro per spegnere le fiamme., Le cause delle incendio non sono state accertate