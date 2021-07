Terremoto in Sicilia, con due scosse in serata: la più forte è stata registrata a Ragusa, ed è stata sentita dalla popolazione. La prima stima del terremoto è tra 3.1 e 3.6. La scossa alle 22,56 di martedì. In precedenza, alle 21:31, un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nella zona della costa siciliana nord orientale (Messina), con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 15.198 ad una profondità di 140 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Doppia scossa avvertita dalla popolazione locale con alcune persone scese in strada prese dal panico. Per fortuna non risultano esserci danni a cose e né tantomeno alle persone.