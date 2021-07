Gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Circumvallazione Esterna, hanno controllato un’auto con un uomo a bordo trovandolo in possesso di una busta con 11 involucri contenenti 4 grammi di cocaina. Inoltre, i poliziotti hanno accertato che l’uomo alloggiava presso una camera d’albergo in via Luigi D’Anna a Casoria dove hanno rinvenuto altri 52 involucri del peso complessivo di circa 17 grammi della stessa sostanza, una busta per alimenti sottovuoto con altri 41 grammi circa di cocaina, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1320 euro.

Antonio Russo, 31enne napoletano con precedenti di polizia, è in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, nello stesso pomeriggio gli operatori hanno effettuato un controllo in via Udalrigo Masoni presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto un involucro con 92 grammi circa di cocaina, una busta con 1,5 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione. Cristofaro Alfano, 57enne napoletano con precedenti di polizia, è arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.