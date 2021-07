Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti della del distaccamento Polstrada Sorrento sono intervenuti su un incidente senza feriti in via Tasso a Sorrento. Durante la ricostruzione dell’evento i poliziotti hanno notato che i due occupanti di uno dei veicoli coinvolti manifestavano segni di insofferenza al controllo, tali da indurre gli operatori a chiedere il supporto di una volante del commissariato di Sorrento, per eseguire una perquisizione veicolare e personale.

Gli agenti hanno rinvenuto, nascosti sotto l’imperiale del veicolo, un contenitore con nove involucri contenenti cocaina e 465 euro, mentre uno dei due è trovato in possesso di due bustine contenenti marjuana. Un 22enne di Torre Annunziata e un 36enne di Sant’Agnello, entrambi con precedenti di polizia, sono denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.