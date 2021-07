Una persona arrestata per spaccio di droga e cinque denunciate. E’ il bilancio di un servizio di controllo svolto tra Torre Annunziata (Napoli) e i comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme ai colleghi del reggimento Campania. In particolare a Torre Annunziata, nella centrale via Vittorio Veneto, i militari hanno sorpreso un uomo mentre cedeva droga ad un tossicodipendente approfittando del caos dell’ora di punta. Per lo spacciatore sono scattate le manette. A Pompei, invece, all’interno di un centro commerciale, i carabinieri hanno bloccato alle casse un sessantenne che tentava di portare via senza pagare alcuni generi alimentari: l’uomo è denunciato per tentato furto.

Nell’ambito di estesi controlli stradali sempre a Torre Annunziata denunciati una donna di 29 anni e un ragazzo di 18, entrambi sorpresi alla guida delle proprie autovetture senza mai avere conseguito la patente di guida.