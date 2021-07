Drama alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: bambino morto subito dopo il parto. Il papà del piccolo ha presentato immediatamente denuncia ai carabinieri che hanno avviato l’indagine. La coppia si era presentata in clinica per la nascita del proprio bambina: la donna accusava già le prime contrazioni che annunciavano l’imminente travaglio. Portata in sala operatoria per il parto però qualcosa è andato storto: il bambino è uscito dalla sala già morto, tra la disperazione del papà e della mamma.

Intanto i genitori hanno presentato denuncia e i carabinieri della compagnia di Mondragone hanno avviato un’indagine. Sulla salma del neonato è stata disposta l’autopsia, i risultati chiariranno le cause del decesso.