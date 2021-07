A trovare il corpo senza vita è la madre, che quando è rientrata in casa ha fatto la terribile scoperta. La vittima, Federica D’Angelo, 34 anni, sarebbe morta sul colpo dopo essere scivolata per le scale di casa. Qui ha battuto violentemente la testa. A ucciderla al collo. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto la Procura ha disposto il sequestro della salma, sulla quale probabilmente sarà effettuata l’autopsia. Federica era la figlia di due professionisti molto stimati dall’intera comunità.