Un uomo di 32 anni, Matteo Anastasio, è morto nella notte dopo essere ferito gravemente da alcuni colpi di pistola che lo hanno raggiunto mentre festeggiava, in sella a una moto, la vittoria degli Azzurri agli Europei per le strade di San Severo (Foggia). Ferito il nipote, un bambino di 6 anni caduto dalla moto dopo l’agguato. Il bambino, nipote della vittima, si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono definite critiche anche se stabili.

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti di polizia, due persone in sella a una moto e coperti dai caschi integrali si sarebbero affiancati alla vittima verso cui sono esplosi 5 colpi di pistola. Attanasio aveva precedenti penali e quattro anni fa, anche suo fratello Giuseppe finì per essere ucciso.