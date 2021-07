“Il vicesindaco Andreina Esposito e il Presidente del Consiglio, Giuseppe La Marca hanno dato il benvenuto a Gigio Donnarumma, tornato per poche ore nella sua casa di Pompei. Presto, tutta la città potrà abbracciarlo in occasione di una grande festa che l’Amministrazione Lo Sapio sta organizzando in onore del portiere azzurro, miglior calciatore dell’europeo ed orgoglio cittadino”. A scriverlo in una nota è l’Amministrazione Comunale di Pompei sui propri social.

Donnarumma, stabiese di nascita, ha una casa anche a Pompei dove ha trascorso diversi anni della sua vita. Un pezzo del portierone azzurro è dunque anche nella città mariana che intende celebrarlo così come Castellammare di Stabia.