Si è costituito il presunto omicida della donna di 63 anni di Saviano, Vincenza di Tuoro, accoltellata a morte questa mattina, intorno alle 9.30, nel parcheggio di un supermercato di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il 70enne è il marito della vittima e si è presentato alla caserma dei carabinieri di Ottaviano in tarda mattinata. Ancora non sono resi noti dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, che stanno indagando, io dettagli, la dinamica e le motivazioni alla base dell’omicidio avvenuto all’esterno del supermarket di via Marigliano.

Ferito lievemente anche un 46enne di Sant’Anastasia. Non si sa se l’uomo abbia dei legami con la donna. Probabilmente l’uomo ha cercato senza fortuna di fermare la furia del 70enne, ma anche questo caso è da chiarire.