Prima un tweet omofobo, poi le dimissioni. Protagonista della vicenda, Geremia Gaudino, dirigente napoletano di Italia Viva che su twitter ha attaccato il giornalista napoletano Stefano Albamonte con un tweet offensivo. Subito è scattata la solidarietà nei confronti di Albamonte e anche il dietro front di Gaudino.

“Si è sospeso dal partito e dimesso da ogni incarico Geremia Gaudino, il dirigente napoletano di Italia viva, autore di un tweet omofobo – dice il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto – ‘E’ mio stile – ha scritto in un post – assumermi responsabilità per gli errori commessi, senza coinvolgere il partito ed il progetto’. Bene così ma non basta. Quel pensiero espresso nel tweet, figlio di una cultura omofoba, non doveva proprio essere concepito”.