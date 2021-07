“E’ evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti vaccinati in presenza, e didattica a distanza per chi non è vaccinato”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Ci auguriamo sinceramente sia scongiurata questa ipotesi. Faremo di tutto per avere solo didattica in presenza”, assicura De Luca-

Il governatore sottolinea che la Regione Campania ritiene “indispensabile per quest’anno evitare la didattica a distanza nelle scuole della Campania”, in quanto “sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri studenti”.