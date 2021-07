“Domani definiremo un piano specifico di vaccinazione anti Covid per la popolazione studentesca. Tra un mese e mezzo si aprira’ l’anno scolastico in presenza, se non avremo completato la vaccinazione del personale scolastico e della popolazione studentesca, quello delle scuole diventera’ un focolaio formidabile di diffusione del contagio. Dato che quest’anno vogliamo avere le scuole in presenza, dobbiamo completare la vaccinazione al di sotto dei 18 anni”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del progetto del PalaSalerno.

«Al di là della confusione creata a livello nazionale, i cittadini devono essere responsabili. Abbiamo capito che, di fronte a questa nuova ondata di Covid, o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Non c’è niente da fare – ha aggiunto – è ampiamente prevedibile. Il mio appello è a riprendere tutti con grande determinazione la campagna di vaccinazione. Ormai noi somministriamo solo Pfizer e Moderna, non credo che ci siano stati problemi su milioni di somministrazioni fatte».