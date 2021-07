Varianti del Covid, non solo la Delta ma anche la Gamma che sarebbe quella conosciuta come “brasiliana”. I ricercatori l’hanno trovata in provincia di Salerno. I casi sotto osservazione della nuova variante, sono stati due a Pagani e uno a Cava de’ Tirreni, dunque nell’Agro Nocerino. Non una novità per la Campania e per l’Italia ma il contagio si è diffuso meno dell’Inglese ed appunto dell’ex indiana molto più contagiosa delle altre forme.

A darne notizia è Il Mattino che spiega: “Il ceppo Gamma, comparso a fine 2020, ha una certa capacità di eludere anticorpi e vaccini. La nuova mutazione, invece, svolge il ruolo di dividere in due la proteina spike che il virus usa per contagiare la cellula. Scissa in due sub-unità, la spike contagia molto meglio”.