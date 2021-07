Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 15 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Afragola Napoli 1 68 Agropoli Salerno 1 25 Arzano Napoli 1 50 Avella Avellino 1 15 Avellino Avellino 1 138 Aversa Caserta 3 96 Bacoli Napoli 2 33 Baronissi Salerno 1 22 Battipaglia Salerno 1 61 Benevento Benevento 1 108 Boscoreale Napoli 1 37 Buonabitacolo Salerno 1 4 Caivano Napoli 3 43 Calvizzano Napoli 1 25 Cancello ed Arnone Caserta 5 14 Capri Napoli 1 5 Casal di Principe Caserta 1 18 Casal Velino Salerno 2 18 Casalnuovo di Napoli Napoli 1 77 Casapesenna Caserta 4 9 Caserta Caserta 1 137 Casoria Napoli 4 90 Castel Volturno Caserta 2 39 Ceraso Salerno 2 8 Cercola Napoli 1 21 Circello Benevento 1 3 Corbara Salerno 1 4 Ercolano Napoli 3 61 Falciano del Massico Caserta 2 6 Frattamaggiore Napoli 1 55 Frignano Caserta 2 17 Giugliano in Campania Napoli 20 258 Maddaloni Caserta 1 66 Marano di Napoli Napoli 8 115 Marcianise Caserta 1 55 Mariglianella Napoli 1 10 Melito di Napoli Napoli 3 52 Montecorice Salerno 1 2 Montecorvino Pugliano Salerno 1 12 Monteforte Irpino Avellino 2 33 Mugnano di Napoli Napoli 4 72 Napoli Napoli 53 1631 Nocera Inferiore Salerno 7 93 Nocera Superiore Salerno 2 50 Ottaviano Napoli 1 22 Pagani Salerno 1 54 Parete Caserta 1 13 Parolise Avellino 1 5 Piano di Sorrento Napoli 1 23 Pomigliano d’Arco Napoli 1 66 Portici Napoli 3 100 Positano Salerno 2 23 Pozzuoli Napoli 10 156 Presenzano Caserta 1 1 Procida Napoli 1 6 Qualiano Napoli 2 41 Quarto Napoli 1 64 Rofrano Salerno 1 2 Salerno Salerno 5 200 San Cipriano d’Aversa Caserta 1 19 San Felice a Cancello Caserta 1 28 San Giorgio a Cremano Napoli 1 84 San Paolo Bel Sito Napoli 1 7 San Prisco Caserta 2 13 San Vitaliano Napoli 1 12 Sant’Anastasia Napoli 1 34 Sant’Antimo Napoli 1 37 Sant’Arpino Caserta 1 24 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 42 Saviano Napoli 3 28 Scafati Salerno 1 90 Somma Vesuviana Napoli 1 43 Sparanise Caserta 1 11 Sperone Avellino 2 19 Teano Caserta 1 14 Terzigno Napoli 2 27 Torre Annunziata Napoli 3 60 Torre del Greco Napoli 11 127 Trentola Ducenta Caserta 2 34 Valle di Maddaloni Caserta 1 5 Vietri sul Mare Salerno 1 17 Villaricca Napoli 3 54 Volla Napoli 2 39