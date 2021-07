Sono 244 in Campania i casi positivi al Covid su 6.929 tamponi molecolari esaminati. Sale ancora, dunque, l’indice di contagio che oggi e’ pari al 3,52% rispetto al 3,09% precedente. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione nelle ultime 48 ore non si sono registrati decessi (1 persona e’ morta in precedenza ma e’ stata registrata ieri). Cala, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (10, meno 2 rispetto al dato precedente), e di quelli in degenza (ieri 182, oggi 175).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 244

Tamponi molecolari del giorno: 6.929

Tamponi antigenici del giorno: 6.014

Deceduti: 0 (*)

* Nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 10

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 175 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata