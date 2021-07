Sono 380 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.042 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, sale al 4,72%, contro il 4 di ieri. I ricoveri in terapia intensiva crescono di due unita’ e si attestano a quota 11; nessuna nuova vittima, i posti letto occupati in degenza scendono a 183 (-5).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 380

Tamponi molecolari del giorno: 8.042

Tamponi antigenici del giorno: 6.936

Deceduti: 0

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 11

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 183

** Posti letto Covid e Offerta privata.