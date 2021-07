Balzo in avanti in 24 ore del tasso di incidenza Covid in Campania, qui calcolato sui soli tamponi molecolari: i nuovi positivi sono 352 su 8.430 test, una percentuale del 4,17 contro il 3,17 di ieri. Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala anche una nuova vittima e un incremento (+9) dei ricoveri in degenza, a quota 184. L’occupazione delle terapie intensive cala invece di un’unita’ e si attesta a 12.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 352

Tamponi molecolari del giorno: 8.430

Tamponi antigenici del giorno: 6.360

Deceduti: 1 (*)

* Nelle ultime 48 ore. 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 184 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata.