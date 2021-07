Zero decessi per Covid in Campania nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, invece, sono 169. A comunicarlo è l’unità di crisi regionale. Sono stati effettuati 6.089 tamponi molecolari, 5.120 gli antigenici. Risultano 15 posti letto di terapia intensiva occupati sui 656 disponibili e 196 di degenza su 3.160.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 169 (*)

Tamponi molecolari del giorno: 6.089

Tamponi antigenici del giorno: 5.120

Deceduti: 0

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 196 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.