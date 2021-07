Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 3 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 2 58 Afragola Napoli 3 56 Agerola Napoli 1 21 Avella Avellino 3 11 Avellino Avellino 1 39 Bacoli Napoli 1 31 Benevento Benevento 1 88 Brusciano Napoli 1 24 Caivano Napoli 2 60 Calvizzano Napoli 6 27 Cancello ed Arnone Caserta 1 4 Casoria Napoli 2 79 Castellammare di Stabia Napoli 2 74 Castelnuovo Cilento Salerno 1 5 Curti Caserta 1 11 Ercolano Napoli 1 69 Frattamaggiore Napoli 3 56 Giugliano in Campania Napoli 3 160 Manocalzati Avellino 1 3 Marano di Napoli Napoli 4 87 Marcianise Caserta 1 18 Marigliano Napoli 3 29 Massa di Somma Napoli 1 4 Monteforte Irpino Avellino 1 14 Mugnano di Napoli Napoli 4 46 Napoli Napoli 52 1366 Nola Napoli 1 34 Ottaviano Napoli 2 14 Pagani Salerno 2 67 Pomigliano d’Arco Napoli 2 45 Pontecagnano Faiano Salerno 3 35 Portici Napoli 1 64 Pozzuoli Napoli 3 95 Qualiano Napoli 1 36 Sala Consilina Salerno 1 11 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 10 San Giorgio a Cremano Napoli 1 51 San Marzano sul Sarno Salerno 1 15 San Valentino Torio Salerno 1 19 Sant’Anastasia Napoli 1 34 Santa Maria a Vico Caserta 1 16 Sarno Salerno 1 37 Somma Vesuviana Napoli 1 35 Torre del Greco Napoli 9 74 Villaricca Napoli 4 43