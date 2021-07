Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 7 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 3 107 Agerola Napoli 1 37 Arienzo Caserta 2 17 Arpaia Benevento 1 5 Arzano Napoli 1 27 Avella Avellino 3 9 Aversa Caserta 5 119 Bacoli Napoli 2 44 Benevento Benevento 1 127 Boscoreale Napoli 1 35 Boscotrecase Napoli 1 15 Brusciano Napoli 1 16 Caivano Napoli 1 37 Calvizzano Napoli 3 27 Capodrise Caserta 3 23 Capua Caserta 5 51 Casagiove Caserta 1 10 Casal Velino Salerno 2 11 Casaluce Caserta 2 18 Casapesenna Caserta 7 23 Caserta Caserta 8 139 Castel Morrone Caserta 1 8 Castel Volturno Caserta 1 50 Castello di Cisterna Napoli 1 9 Castelnuovo Cilento Salerno 1 9 Cervinara Avellino 1 9 Fisciano Salerno 1 20 Foiano di Val Fortore Benevento 1 3 Fontanarosa Avellino 2 5 Frattamaggiore Napoli 1 32 Frignano Caserta 1 13 Giugliano in Campania Napoli 3 184 Grazzanise Caserta 1 11 Gricignano di Aversa Caserta 2 23 Grumo Nevano Napoli 1 23 Lusciano Caserta 3 44 Macerata Campania Caserta 3 23 Maddaloni Caserta 7 91 Marano di Napoli Napoli 3 96 Marcianise Caserta 14 136 Marigliano Napoli 2 41 Melito di Napoli Napoli 1 42 Mercato San Severino Salerno 2 31 Mercogliano Avellino 1 13 Mondragone Caserta 1 41 Monteforte Irpino Avellino 1 23 Montemiletto Avellino 1 6 Mugnano di Napoli Napoli 1 90 Napoli Napoli 28 1287 Ogliastro Cilento Salerno 1 5 Omignano Salerno 8 12 Orta di Atella Caserta 2 50 Parete Caserta 1 29 Pomigliano d’Arco Napoli 2 54 Portici Napoli 1 47 Portico di Caserta Caserta 4 29 Pozzuoli Napoli 3 128 Quarto Napoli 2 52 Roccamonfina Caserta 2 8 Salento Salerno 3 10 San Felice a Cancello Caserta 3 47 San Giorgio a Cremano Napoli 3 58 San Giorgio del Sannio Benevento 1 14 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 27 San Nicola la Strada Caserta 5 29 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 12 Sant’Arpino Caserta 1 20 Santa Croce del Sannio Benevento 1 1 Santa Maria Capua Vetere Caserta 2 86 Saviano Napoli 3 23 Sessa Aurunca Caserta 1 43 Somma Vesuviana Napoli 1 42 Sperone Avellino 1 8 Succivo Caserta 1 31 Teano Caserta 1 26 Teggiano Salerno 1 10 Teverola Caserta 1 17 Torre del Greco Napoli 1 113 Valle di Maddaloni Caserta 1 6 Villa di Briano Caserta 4 12 Villa Literno Caserta 2 16 Vitulazio Caserta 1 14