Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 17 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 3 72 Afragola Napoli 4 59 Andretta Avellino 1 3 Auletta Salerno 1 4 Barano d’Ischia Napoli 1 10 Boscotrecase Napoli 1 12 Brusciano Napoli 4 30 Buonabitacolo Salerno 1 2 Calvi Risorta Caserta 1 5 Casal Velino Salerno 1 16 Casalnuovo di Napoli Napoli 6 41 Caserta Caserta 7 221 Casoria Napoli 1 89 Castel Volturno Caserta 8 56 Castellammare di Stabia Napoli 5 93 Cava de’ Tirreni Salerno 7 54 Cercola Napoli 1 23 Cervinara Avellino 1 10 Crispano Napoli 1 11 Curti Caserta 1 6 Francolise Caserta 1 4 Frasso Telesino Benevento 1 8 Frattamaggiore Napoli 1 54 Giugliano in Campania Napoli 11 207 Lettere Napoli 1 9 Lusciano Caserta 1 16 Lustra Salerno 1 5 Marano di Napoli Napoli 5 96 Marigliano Napoli 1 39 Massa di Somma Napoli 1 9 Melito di Napoli Napoli 3 58 Melito Irpino Avellino 1 1 Mercato San Severino Salerno 3 22 Montesano sulla Marcellana Salerno 2 11 Mugnano di Napoli Napoli 1 51 Napoli Napoli 62 1448 Nola Napoli 1 51 Omignano Salerno 1 14 Ottaviano Napoli 3 24 Padula Salerno 1 6 Pagani Salerno 2 62 Parete Caserta 1 15 Paupisi Benevento 1 4 Piano di Sorrento Napoli 5 18 Pollena Trocchia Napoli 2 15 Pomigliano d’Arco Napoli 2 63 Portici Napoli 2 82 Pozzuoli Napoli 2 102 Qualiano Napoli 4 35 Recale Caserta 2 8 Sala Consilina Salerno 3 15 Salerno Salerno 3 134 San Giorgio a Cremano Napoli 4 58 San Giorgio del Sannio Benevento 1 17 San Marco Evangelista Caserta 1 8 San Nicola Manfredi Benevento 1 5 San Rufo Salerno 1 4 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 2 19 San Valentino Torio Salerno 1 11 San Vitaliano Napoli 1 11 Sant’Agnello Napoli 1 19 Sant’Anastasia Napoli 2 44 Sant’Antimo Napoli 2 23 Sant’Arpino Caserta 1 9 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 7 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 27 Sarno Salerno 1 31 Scafati Salerno 3 57 Sicignano degli Alburni Salerno 2 7 Somma Vesuviana Napoli 2 51 Teano Caserta 2 15 Torre Annunziata Napoli 3 60 Torre del Greco Napoli 4 128 Trecase Napoli 1 13 Vico Equense Napoli 4 38 Villaricca Napoli 3 46 Volla Napoli 2 44