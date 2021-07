Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 18 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 5 82 Afragola Napoli 3 69 Agropoli Salerno 2 18 Anacapri Napoli 1 1 Andretta Avellino 2 5 Angri Salerno 1 27 Ascea Salerno 1 7 Atripalda Avellino 1 6 Avellino Avellino 2 79 Aversa Caserta 5 80 Barano d’Ischia Napoli 1 8 Baronissi Salerno 1 15 Bellizzi Salerno 1 17 Boscoreale Napoli 2 25 Boscotrecase Napoli 2 18 Buonabitacolo Salerno 1 14 Caivano Napoli 3 45 Calvizzano Napoli 3 30 Casal di Principe Caserta 3 28 Casamarciano Napoli 1 1 Casamicciola Terme Napoli 1 6 Casavatore Napoli 1 22 Caserta Caserta 2 160 Casoria Napoli 3 105 Castellammare di Stabia Napoli 2 79 Cava de’ Tirreni Salerno 1 37 Cercola Napoli 1 14 Ercolano Napoli 2 70 Fontanarosa Avellino 2 12 Forio Napoli 1 11 Frignano Caserta 2 14 Giugliano in Campania Napoli 7 164 Gricignano di Aversa Caserta 2 11 Laurino Salerno 1 16 Lettere Napoli 1 8 Lioni Avellino 1 7 Maddaloni Caserta 2 49 Marano di Napoli Napoli 2 94 Marcianise Caserta 1 28 Massa Lubrense Napoli 2 21 Mercogliano Avellino 1 19 Montecorvino Pugliano Salerno 2 15 Montefalcione Avellino 1 5 Montella Avellino 1 5 Montesano sulla Marcellana Salerno 2 11 Mugnano di Napoli Napoli 2 63 Napoli Napoli 37 1227 Nocera Inferiore Salerno 3 66 Ogliastro Cilento Salerno 1 5 Ottaviano Napoli 2 32 Padula Salerno 1 4 Palma Campania Napoli 1 22 Pellezzano Salerno 2 15 Piano di Sorrento Napoli 1 17 Pietradefusi Avellino 1 2 Pomigliano d’Arco Napoli 5 48 Pompei Napoli 1 33 Pontecagnano Faiano Salerno 9 40 Portici Napoli 2 74 Positano Salerno 2 5 Pozzuoli Napoli 7 121 Qualiano Napoli 4 28 Quarto Napoli 2 46 Salento Salerno 1 12 Salerno Salerno 5 158 San Cipriano d’Aversa Caserta 2 10 San Giorgio a Cremano Napoli 6 72 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 26 San Nicola la Strada Caserta 3 35 San Nicola Manfredi Benevento 3 8 San Prisco Caserta 1 18 Sant’Agnello Napoli 1 10 Sant’Anastasia Napoli 1 33 Sant’Antimo Napoli 3 36 Sant’Arpino Caserta 2 20 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 8 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 36 Saviano Napoli 1 16 Scafati Salerno 1 52 Serrara Fontana Napoli 1 3 Sirignano Avellino 1 3 Somma Vesuviana Napoli 3 36 Teano Caserta 8 23 Teggiano Salerno 1 9 Telese Terme Benevento 4 16 Teverola Caserta 1 19 Torre Annunziata Napoli 1 51 Torre del Greco Napoli 2 108 Trentola Ducenta Caserta 3 16 Vairano Patenora Caserta 1 3 Vallo della Lucania Salerno 4 49 Vico Equense Napoli 1 34 Villa Literno Caserta 3 21 Villaricca Napoli 1 34 Volla Napoli 3 33