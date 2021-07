Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 10 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 4 67 Afragola Napoli 1 51 Agropoli Salerno 1 24 Angri Salerno 1 42 Arienzo Caserta 1 10 Arpaia Benevento 1 5 Arzano Napoli 3 49 Avellino Avellino 3 78 Aversa Caserta 2 62 Bagnoli Irpino Avellino 2 3 Benevento Benevento 1 95 Boscotrecase Napoli 2 18 Buonabitacolo Salerno 5 10 Caivano Napoli 4 47 Calvizzano Napoli 1 33 Cancello ed Arnone Caserta 2 11 Capaccio Paestum Salerno 3 27 Casagiove Caserta 3 28 Casal Velino Salerno 4 20 Casalnuovo di Napoli Napoli 5 50 Casamarciano Napoli 1 4 Casavatore Napoli 1 20 Caserta Caserta 6 228 Casoria Napoli 1 80 Castellammare di Stabia Napoli 2 82 Castelnuovo Cilento Salerno 1 9 Ceraso Salerno 1 10 Cercola Napoli 1 26 Corbara Salerno 1 6 Crispano Napoli 1 14 Ercolano Napoli 9 64 Frattamaggiore Napoli 1 55 Giugliano in Campania Napoli 6 169 Grumo Nevano Napoli 2 24 Limatola Benevento 1 5 Maddaloni Caserta 1 41 Marano di Napoli Napoli 3 93 Marigliano Napoli 3 41 Massa Lubrense Napoli 1 11 Melito di Napoli Napoli 1 56 Meta Napoli 1 9 Mondragone Caserta 3 33 Mugnano di Napoli Napoli 7 66 Napoli Napoli 44 1301 Nola Napoli 2 46 Ottaviano Napoli 3 24 Pomigliano d’Arco Napoli 4 92 Portici Napoli 1 75 Portico di Caserta Caserta 3 11 Pozzuoli Napoli 7 124 Qualiano Napoli 1 36 Quarto Napoli 1 48 Sala Consilina Salerno 2 20 Salerno Salerno 3 145 San Gennaro Vesuviano Napoli 2 22 San Giorgio a Cremano Napoli 5 79 San Giorgio del Sannio Benevento 1 16 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 26 San Nicola la Strada Caserta 2 58 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 22 Sant’Agnello Napoli 4 11 Sant’Anastasia Napoli 1 37 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 1 10 Sant’Antimo Napoli 1 43 Santa Marina Salerno 1 3 Scafati Salerno 1 75 Scisciano Napoli 1 5 Sperone Avellino 3 6 Teggiano Salerno 3 16 Terzigno Napoli 1 17 Torre Annunziata Napoli 3 51 Torre del Greco Napoli 1 146 Villaricca Napoli 2 40