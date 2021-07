Chiudono 11 centri vaccinali in Irpinia perché non ci sono adesioni. Lo stop è relativo alla giornata di domenica. Si riprende a inizio settimana ma per le seconde dosi. «A seguito della indisponibilità di nuove adesioni per la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, l’Asl di Avellino – dicono i vertici aziendali- ha disposto la chiusura di 12 Centri Vaccinali territoriali domenica 11 luglio. I comuni interessanti sono: Ariano Irpino, Atripalda, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Montefalcione, Monteforte Irpino, Moschiano e Solofra».

«Le attività di vaccinazione, in particolare per la somministrazione delle seconde dosi, ripremeranno come da calendario lunedì 12 luglio». Anche in altre zone della Campania si procede a singhiozzo con centri che chiudono come accaduto a Napoli.