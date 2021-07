Sono 345 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania a seguito di 8.619 tamponi molecolari. Il dato, aggiornato alle 23:59 di ieri, martedì 27 luglio, è fornito dall’Unità di crisi della Regione Campania. Nel bollettino pomeridiano in evidenza anche i 7.183 tamponi antigenici somministrati. Nessun decesso è segnalato nelle ultime 48 ore. Sul fronte dei posti letto sono indicati 9 degenti in terapia intensiva e 188 ricoverati in area non critica.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 345

Tamponi molecolari del giorno: 8.619

Tamponi antigenici del giorno: 7.183

Deceduti: 0

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 9

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 188

** Posti letto Covid e Offerta privata.