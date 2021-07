Sono 292 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 9.192 tamponi molecolari. Il bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania riporta un decesso nelle ultime 48 ore. In Campania sono 13 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 175 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 292

Tamponi molecolari del giorno: 9.192

Tamponi antigenici del giorno: 6.522

Deceduti: 1 (*)

* Nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 13

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 175 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata.