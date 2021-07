Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 14 luglio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 1 91 Afragola Napoli 1 95 Agerola Napoli 1 24 Arienzo Caserta 2 11 Ascea Salerno 1 5 Aversa Caserta 4 72 Baronissi Salerno 1 25 Benevento Benevento 1 82 Boscoreale Napoli 1 40 Boscotrecase Napoli 2 20 Brusciano Napoli 1 27 Caivano Napoli 1 54 Calvizzano Napoli 2 31 Capodrise Caserta 1 25 Carinaro Caserta 1 6 Casal di Principe Caserta 1 24 Casalnuovo di Napoli Napoli 1 74 Casapesenna Caserta 2 17 Caserta Caserta 12 262 Casoria Napoli 2 107 Castel Volturno Caserta 2 40 Castellammare di Stabia Napoli 2 99 Cercola Napoli 1 33 Curti Caserta 2 17 Ercolano Napoli 2 86 Forio Napoli 2 17 Francolise Caserta 1 2 Frattamaggiore Napoli 2 46 Furore Salerno 1 1 Giugliano in Campania Napoli 3 208 Grazzanise Caserta 3 10 Grumo Nevano Napoli 1 26 Maddaloni Caserta 2 82 Marano di Napoli Napoli 7 133 Marcianise Caserta 1 80 Marigliano Napoli 1 47 Massa Lubrense Napoli 1 14 Mercato San Severino Salerno 1 37 Napoli Napoli 52 1772 Orta di Atella Caserta 1 29 Ospedaletto d’Alpinolo Avellino 1 3 Pagani Salerno 2 35 Palma Campania Napoli 1 26 Parete Caserta 1 22 Pellezzano Salerno 1 21 Pomigliano d’Arco Napoli 2 65 Pontecagnano Faiano Salerno 1 28 Portici Napoli 4 100 Pozzuoli Napoli 5 177 Procida Napoli 1 10 Quadrelle Avellino 1 2 Quarto Napoli 2 58 Sala Consilina Salerno 1 26 San Felice a Cancello Caserta 5 32 San Gennaro Vesuviano Napoli 2 11 San Giorgio a Cremano Napoli 2 90 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 41 San Nicola la Strada Caserta 2 78 San Nicola Manfredi Benevento 1 5 San Valentino Torio Salerno 2 8 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 1 6 Santa Maria Capua Vetere Caserta 2 50 Santa Marina Salerno 1 3 Somma Vesuviana Napoli 1 53 Sperone Avellino 1 5 Torre del Greco Napoli 1 174 Trecase Napoli 1 12 Vallo della Lucania Salerno 5 26 Vico Equense Napoli 1 33 Volla Napoli 3 45