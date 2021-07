Nella mappa del contagio in Europa misurata dall’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid in Italia. Oggi Sicilia e Sardegna passano in rosso. Un cambiamento da tenere sott’occhio, visto che la cartina viene usata da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio. Resta in giallo, invece, gran parte del resto della Penisola. In verde Piemonte, Vale d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La settimana scorsa solo 4 regioni erano in giallo.

Tra il 28 giugno e l’11 luglio 2021 la variante Delta è diventata dominante nella maggior parte (19 paesi) dei 28 paesi in Europa. Questo mostrano i dati di sorveglianza riportati all’OMS/Europa e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Di questi 19 paesi, il risultato è che la variante Delta è del 68,3%, superando così la variante Alpha precedentemente dominante (22,3%).