La rete officine “a posto” torna in tv. con una nuova campagna pubblicitaria su Sky. Da domenica scorsa su Sky Tg24 e Sky Sport24 gli spot a rotazione in cui la mascotte della Rete, il meccanico Giorgino, racconterà l’ampia offerta di servizi e l’opportunità per gli automobilisti di ottenere un check-up gratuito. Fino al 30 settembre i meccanici della Rete “a posto” riservano un check-up auto gratuitoì. Per ottenere il voucher gli utenti dovranno iscriversi o accedere al sito aposto.it; inserire il codice APOSTOESTATE21 nella propria Area Riservata nella sezione “I MIEI CODICI”; scaricare il voucher e portarlo in officina.

Il check-up sicurezza prevede 10 controlli:

Ammortizzatori

Freni anteriori e posteriori

Efficienza impianto clima

Filtro aria

Filtro abitacolo

Livello olio motore e freni

Controllo luci e indicatori di direzione

Efficienza batteria

Tergicristalli

Usura e pressione pneumatici.

info@autoricambinova.com

Info: 081.5285755