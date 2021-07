L’esercizio aerobico è attualmente raccomandato in aggiunta alla terapia farmacologica per abbassare i livelli di pressione sanguigna nei pazienti ipertesi, cioè nei soggetti i cui livelli di pressione sanguigna a riposo superano i 145/90 mm Hg.

In media la pressione arteriosa diastolica aumenta in misura maggiore durante l’ergometria in bicicletta che durante il tapis roulant, mentre non sono state osservate differenze nella pressione arteriosa sistolica da sforzo tra i 2 test.