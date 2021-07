Due arresti, cinque persone denunciate, 78 persone identificate e 59 veicoli controllati e diverse perquisizioni. A Boscotrecase i carabinieri hanno anche arrestato per coltivazione di stupefacenti un 42enne del posto. Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato una serra termosaldata – ricavata con degli armadi in plastica – per la marijuana. Sigilli a 85 scatole con all’interno semi di canapa, un chilo di marijuana e vario materiale per il confezionamento della droga.

A Striano 46enne nel mirino. L’uomo, in esecuzione un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, deve scontare la pena residua di 5 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. Ancora: a Boscoreale i carabinieri hanno denunciato per detenzione di droga una 35enne trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e di 3 piante di marijuana alte 1 metro e mezzo.