Stop al servizio lungo la linea Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale, si rafforzano i collegamenti sulla tratta Napoli-Torre del Greco. Sono le novita’ introdotte dall’ente autonomo Volturno per l’estate in Circumvesuviana. Stando a quanto comunicato da Eav, ”a partire dal 21 luglio e fino al 31 agosto sara’ sospeso il servizio ferroviario sulla linea Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale. Sara’ istituito un servizio automobilistico sostitutivo, nei giorni feriali, dal lunedi’ al sabato, tra Napoli e San Giorgio a Cremano anche a servizio dell’Ospedale del Mare”.

Nello stesso periodo e’ invece ”istituito il servizio ferroviario Napoli-Torre del Greco via Barra, con 26 nuove ed aggiuntive corse al giorno dal lunedi’ al sabato con le seguenti fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, Via Gianturco, San Giovanni a Teduccio, Barra, Santa Maria del Pozzo, San Giorgio a Cremano, San Giorgio Cavalli di Bronzo, Portici Bellavista, Portici via Liberta’, Ercolano scavi, Ercolano Miglio d’oro, Torre del Greco”. Tutte le informazioni relative al nuovo servizio ferroviario Napoli-Torre del Greco e sulle linee automobilistiche sostitutive tra Napoli e San Giorgio sono presenti sul sito di Eav.