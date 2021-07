Motul consiglia MOCOOL. Studiato per prevenire il surriscaldamento dei circuiti di raffreddamento di auto, moto, quad e per ridurre la temperatura di funzionamento del motore in condizioni di gara.

MOCOOL riduce la temperatura di funzionamento del motore fino a 15°C: migliore scambio termico e maggiore efficienza del sistema di raffreddamento. Ottima protezione anti corrosione. Raccomandato per la protezione di parti in lega di Alluminio, Magnesio, Ghisa, Ottone, Rame e Bronzo. Previene il fenomeno della cavitazione garantendo una maggiore durata della pompa dell’acqua. Proprietà anti corrosione in grado di resistere alle alte temperature e all’invecchiamento. Minore consumo degli inibitori della corrosione.

