Non c’è pace per il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nemmeno dopo la visita del premier Draghi avvenuta nella giornata di ieri. Oggi intorno alle 14.30 circa un detenuto psichiatrico di circa quarant’anni e di origini siciliane, collocato in REMS dapprima di arrivare nelle carceri ha aggredito dapprima verbalmente il personale penitenziario, dopodiché ha tirato un calcio ad un assistente capo coordinatore. Pare che a scatenare l’ira del detenuto sia una richiesta di incontro con la psicologa, non nell’immediato eseguibile, a cui è susseguito un atto di dimostranza che si è concretizzato in urla, aggressioni verbali al poliziotto di turno e successivamente nell’ingerimento di una pila.

Accompagnato in infermeria, l’uomo ha tentato di aggredire il medico, che si è salvato grazie ad un assistente capo coordinatore che è intervenuto per riportare alla calma il detenuto. «Il recluso tuttavia ha aggredito il collega colpito da un calcio alla mano. La rabbia del detenuto si è arrestata solamente grazie all’arrivo sul posto di altri colleghi. A seguito dell’aggressione subita, l’Assistente Capo Coordinatore è inviato al Pronto Soccorso per le cure del caso». A darne notizia è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.