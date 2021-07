La riforma della concorrenza potrebbe slittare ad agosto per alcune necessarie messe a punto del testo. E’ quanto confermano diverse fonti di governo dopo le anticipazioni del Sole 24 Ore. L’esecutivo sta infatti valutando di prendersi piu’ tempo per mettere a punto il disegno di legge che dovrebbe spaziare dall’energia ai farmaci, dai porti ai rifiuti. Cosa che potrebbe comportare lo slittamento dell’esame, appunto, ad agosto. Non sarebbe invece prevista nella bozza del testo all’esame la norma che toglierebbe il pagamento del canone Rai dalle bollette elettriche, si spiega sempre in ambienti di governo, anche se l’idea circola nella maggioranza.

Il canone in bolletta introdotto dal governo Renzi come misura anti-evasione, accanto a una riduzione del canone stesso. Nelle schede progetto che accompagnano il Pnrr tra le misure di liberalizzazione del mercato elettrico è indicata anche “la rimozione del requisito per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore energetico”. Un intervento che andrebbe incontro alle richieste europee di alleggerire la bolletta dagli extra-costi ma che richiederebbe di identificare un diverso modello di riscossione per mantenere il gettito.