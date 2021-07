«Abbiamo sentito parlare di zona gialla in Campania. Nel caso, chiediamo almeno di escludere le isole minori, perché siamo Covid free». Lo ha detto il sindaco di Forio d’Ischia, Francesco Del Deo, intervenendo al convegno «Export e made in Italy» in corso sull’isola e al quale è prevista la partecipazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Rivolgendosi quindi all’assessore alla ricerca e innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, presente in sala, Del Deo ha chiesto di «far arrivare questo messaggio al presidente De Luca».