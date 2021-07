Un camion è precipitato dal Viadotto Tenza sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”. A renderlo noto è l’Anas: “per cause in corso di accertamento, il conducente, ha perso il controllo del mezzo pesante precipitando dal Viadotto Tenza (km 43,000). Nell’impatto, il conducente ed un’altra persona hanno perso la vita”. Al momento si transita lungo la corsia di emergenza e sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento.

Inutili i soccorsi: una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e l’altra è sbalzata fuori. Vani ogni tentativo di salvare i due uomini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, Anas e polizia stradale.