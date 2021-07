E’ di una vittima – l’autista del minibus precipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalita’ – e di 28 feriti registrati al pronto soccorso dell’ospedale di Capri il bilancio dell’incidente verificatosi stamattina. Per la maggior parte si tratta di persone ferite in modo lieve, che non si trovavano sull’automezzo ma sono state investite da detriti provocati dalla caduta. Quelli in condizioni piu’ gravi sono i passeggeri del minibus. Due dei feriti, tra cui un ragazzo, sono gia’ stati trasferiti in elicottero a Napoli, rispettivamente nell’ospedale del Mare e al pediatrico Santobono. Altri due feriti sono attualmente assistiti in camera operatoria in attesa di trasferimento, altri stanno ricevendo cure e sono in fase di stabilizzazione emodinamica e assistenza respiratoria, sempre in attesa di trasferimento. Delle persone coinvolte nell’incidente quattro sono di nazionalita’ straniera, francese e libanese.

L’Asl Napoli 1 Centro fa sapere di aver immediatamente attivato, attraverso l’Unita’ Operativa Servizio 118 Napoli 1 e in sinergia con il sindaco di Capri, il piano operativo per fronteggiare l’emergenza. Con l’ausilio di due elicotteri, (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) messi a disposizione tramite la Prefettura di Napoli, e’ stato trasferito personale sanitario e presidi medici necessari ad integrare quanto gia’ presente presso l’Ospedale Capilupi di Capri che e’ il primo riferimento per l’accoglienza dei feriti. All’elicottero del Servizio Regionale di Emergenza 118, abilitato al trasporto dei pazienti, e’ stata affiancata un’ulteriore unita’ di elisoccorso con capacita’ tripla di trasporto feriti.

Il decesso della vittima e’ stato accertato sul luogo dell’incidente. Si chiamava Emanuele Melillo, era napoletano e la moglie è incinta. I pazienti trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Capilupi (codici gialli e rossi) presentano politraumi a dinamica maggiore con fratture multiple dello scheletro in piu’ distretti, sospette lesioni vascolari dei distretti toraco-addominali, policontusioni multiple, escoriazioni multiple, ferite lacero contuse multiple.