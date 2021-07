Il Prefetto di Napoli nomina la commissione di indagine per l’accesso presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano. Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione del suddetto Comune. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.

La commissione già stamattina è arrivata all’interno dell’Ente comunale sangiuseppese, qui ha chiesto ogni tipo di documento relativo ad appalti, delibere e affidamenti di forniture e servizi. Ancora prematuro capire com’è realmente la situazione del Comune di cu è sindaco Vincenzo Catapano della Lega.