Le condizioni di Hirving Lozano non destano preoccupazione. E’ quanto chiarisce in una nota il Napoli, in merito alle condizioni del giocatore, uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Lozano colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro. Immediatamente trasportato all’ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione, le condizioni del giocatore non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica.

Il Napoli comunica che il medico sociale del club, dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante.