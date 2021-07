Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel complesso “Legge 219″ di Brusciano. I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Donato Nembrotti Menna, 21enne del rione Pontecitra di Marigliano, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di 44 dosi di cocaina (14,16 grammi), 7 di marijuana (7,20 grammi) e 27 stecchette di hashish (42,93 grammi). Nelle tasche anche 170 euro in contante ritenuto provento illecito.

Menna è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di essere giudicato durante udienza di convalida.