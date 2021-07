Sarà disinnescato e rimosso il prossimo 25 luglio l’ordigno bellico, di nazionalità americana, del peso di circa 45 kg e con 26 kg di esplosivo, rinvenuto nell’alveo del Torrente Fenestrelle in prossimità del Ponte della Ferriera – via Due Principati, ad Avellino. A tal proposito il sindaco Gianluca Festa ha emanato un’ordinanza in materia di sicurezza pubblica. Il provvedimento prevede “nella giornata di domenica 25 luglio l’evacuazione di tutta la popolazione presente nel perimetro di salvaguardia di raggio 258 metri, dal punto in cui trovasi l’ordigno bellico”. L’evacuazione dovrà completarsi entro e non oltre le 9:30 e cesserà con la conclusione delle operazioni di disinnesco e allontanamento definitivo dell’ordigno bellico.

Il programma

Dalle 6:30 fino alle 9:30, orario di inizio e fine delle operazioni di evacuazione, è fatto divieto di accesso nell’area. Vista l’emergenza covid, si sottolinea nell’ordinanza, i cittadini dovranno osservare le comuni norme di sicurezza quali indossare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Nel corso delle operazioni dovranno restare chiuse tutte le attività commerciali e i luoghi di culto. Nell’area di campo Genova sarà consentito il raduno dei volontari mentre in piazza Libertà, nel parcheggio Mercatone e nell’area pedonale via Giuseppe Mazzini saranno allestite le aree di attesa per gli spostamenti nelle strutture di accoglienza con servizio bus-navetta dell’Air Mobilità, a partire dalle 6:30, per i soggetti che hanno chiesto di essere accolti nelle aree di ricovero.

Accoglienza sarà, inoltre, fornita in alcuni istituti scolastici quali: Itg geometri, liceo V.Marone – liceo Imbriani; Ipseoa “M.Rossi Doria”; Itis G. Dorso; Ite L. Amabile e liceo statale Imbriani. Infine l’appello ai cittadini residenti in via Goffredo Raimo che “avendo l’unico accesso stradale all’interno dell’area a rischio” sono consigliate le seguenti alternative: rimanere per tutta la durata delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico nelle proprie abitazioni o di allontanarsi pedonalmente dalle proprie abitazioni autonomamente, attraverso la scala ubicata a sud di via G. Raimo o, ancora, di recarsi presso le aree di attesa in rione Mazzini Parco Pubblico, per poi essere ricoverati al liceo statale Imbriani”. In tutta la zona rossa la sospensione dell’energia elettrica. La bonifica sarà curata dal XXI Genio Guastatori di Caserta.