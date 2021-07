Arrestato a Ischia per violenza e resistenza, lesioni personali, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta un 46enne senza fissa dimora di origine polacca. L’uomo, sotto l’effetto dell’alcol, ha bloccato un autobus di linea a Casamicciola terme. Ha minacciato l’autista e gli ha impedito di proseguire tragitto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti e l’uomo, nel tentativo di fuggire, li ha colpiti e strattonati. Ma i carabinieri, dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato.

Processato per rito direttissimo, l’imputato è condannato a un anno e mezzo, pena sospesa; mentre gli uomini della Benemerita sono stati visitati in ospedale per le lesioni riportate, giudicate guaribili in 7 giorni. Al porto un 19enne di Sorrento ha invece litigato per futili motivi con un tassista in servizio e gli ha sferrato un pugno, colpendolo al volto. Anche in questo caso i carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l’aggressore trovato anche in possesso di 7 grammi di hashish. Di qui la denuncia per lesioni personali e la segnalazione alla prefettura per l’assunzione di droga. Allontanato dall’isola verde, il tassista ne avrà per 8 giorni.