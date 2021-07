Droga nascosta in un borsello occultato sul tetto di un teatro. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre Annunziata nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale che hanno visto impegnati i militari della Compagnia oplontina insieme con quelli del Reggimento Campania che hanno controllato le strade cittadine e dei comuni vicini. Nel corso delle perquisizioni effettuate nel quartiere denominato ”Rione Carceri”, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un borsello con all’interno 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento trovato sul tetto del teatro ”San Francesco di Paola” a Largo Grazie. In totale sono state 62 le persone identificate con 27 veicoli controllati.

Due le persone arrestate. Il primo e’ Angelo Renato, 62 anni, raggiunto da un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello. L’uomo, residente a Boscoreale e gia’ noto alle forze dell’ordine, dovra’ scontare sei anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Analoga sorte e’ toccata ad Antonio Gagliardi, 53 anni di Trecase gia’ noto alle forze dell’ordine. L’arrestato, su disposizione del tribunale di Torre Annunziata, dovra’ scontare cinque mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.